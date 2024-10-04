Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 4 Ekim 2024! İşte On Numara sonuç sorgulama ekranı

        4 Ekim On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın son 'On Numara' çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 4 Ekim 2024 On Numara sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        On Numara sonuç sorgulama ekranı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar saat 20.00'de belirlendi. İşte 4 Ekim 2024 Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        4 EKİM 2024 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        REKLAM

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa