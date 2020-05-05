On Numara 4 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 926. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. On numara bileti alan şans oyunu tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, MPİ 4 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

4 MAYIS 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 07, 12, 16, 18, 26, 30, 38, 42, 43, 45, 52, 61, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

10 bilen kişi sayısı : 1. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 463.402,21 TL 9 bilen kişi sayısı : 134 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.306,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.213 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 139,60 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.870 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 116.674 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 180.956 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

27 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 03, 09, 11, 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 59, 63, 70, 71, 72, 76 larak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / BALÇOVA - İZMİR / KARABAĞLAR - TEKİRDAĞ / ÇORLU

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 148.307,05 TL 9 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.189,40 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.755 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 169,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 17.373 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,45 TL 6 bilen kişi sayısı : 104.619 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.821 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL