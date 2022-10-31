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Haberler Yaşam On Numara On Numara sonuçları 31 Ekim 2022 AÇIKLANDI! Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

On Numara sonuçları 30 Ekim 2022 açıklandı!

Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu tutkunları büyük bir heyecanla 31 Ekim 2022 Pazartesi On Numara sonuçlarını sorguluyor. İşte 31 Ekim 2022 On Numara sonuç sorgulama ekranı

Giriş: 31.10.2022 - 20:15 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara sonuçları 31 Ekim 2022 AÇIKLANDI! Milli Piyango On Numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

On Numara sonuçları şansının deneyen binlerce kişinin gündeminde. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda haftada 2 kez gerçekleştirilen On Numara çekilişi sonuçları için heyecan sona erdi. İşte 31 Ekim Pazartesi On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

31 EKİM 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 7 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31 - 34 - 35 - 38 - 39 - 43 - 49 - 51 - 60 - 66 - 79

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılım sağlanabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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