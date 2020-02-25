On Numara 24 Şubat sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 916. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti. İşte, MPİ 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 24 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 05-06-07-14-16-21-22-30-31-39-43-46-55-56-58-59-60-62-63-64-65-73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:BALIKESİR / BANDIRMA - İSTANBUL / BEYOĞLU

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 306.799,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.398,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.319 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 176,55 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 138.603 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 230.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 4 bin 398 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 319 kişi 176 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 283 kişi 26'şar lira, 6 bilen 138 bin 603 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 230 bin 958 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Balıkesir'in Bandırma ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 17 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 4 - 8 - 10 - 11 - 14 - 31 - 33 - 35 - 42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 53 - 57 - 68 - 69 - 72 - 78 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: EDİRNE / UZUNKÖPRÜ - İSTANBUL / KAĞITHANE - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 203.345,30 TL 9 bilen kişi sayısı : 98 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.150,60 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.946 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,10 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.716 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28,05 TL 6 bilen kişi sayısı : 129.796 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 241.948 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL