On numara 2 Mart sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'nın 917. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. İşte, MPİ 2 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 2 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2-7-11-12-17-24-30-32-42-51-53-59-55-63-64-65-66-67-71-75-77-80

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 24 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 05-06-07-14-16-21-22-30-31-39-43-46-55-56-58-59-60-62-63-64-65-73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BANDIRMA - İSTANBUL / BEYOĞLU

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 306.799,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.398,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.319 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 176,55 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 138.603 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 230.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL