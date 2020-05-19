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On Numara sonuçları 18 Mayıs 2020 - Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama ekranı

On Numara 18 Mayıs sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 928. hafta çekilişi yapılan On Numara'da 191.569,70 TL'lik ikramiyesi iki talihli kişiye çıktı. İşte, 18 Mayıs 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

19.05.2020 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara

On Numara 18 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 928. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. On numara bileti alan şans oyunu tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, MPİ 18 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 18 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1 - 2 - 5 - 10 - 16 - 26 - 28 - 34 - 39 - 46 - 49 - 50 - 56 - 58 - 60 - 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 73 - 74 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:191.569,70 TL
9 bilen kişi sayısı :79Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.233,85 TL
8 bilen kişi sayısı :2.844Kişi başına düşen ikramiye tutarı:90,00 TL
7 bilen kişi sayısı :14.138Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,60 TL
6 bilen kişi sayısı :81.826Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,70 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

171.035

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

2,85 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 11 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 33 - 34 - 44 - 49 - 51 - 53 - 67 - 72 - 75 - 76 - 79 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: GAZİANTEP / İSLAHİYE - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - RİZE / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:334.722,25 TL
9 bilen kişi sayısı :108Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.338,80 TL
8 bilen kişi sayısı :2.262Kişi başına düşen ikramiye tutarı:159,70 TL
7 bilen kişi sayısı :21.629Kişi başına düşen ikramiye tutarı:23,60 TL
6 bilen kişi sayısı :129.062Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,25 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

203.786

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,35 TL

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