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17 Şubat On numara sonuçları! MPİ On numara çekilişi sonuçları

On Numara çekilişinde geri sayım sürüyor. Her hafta noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen On Numara şans oyunu çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklanacak. İşte 17 Şubat Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 17.02.2023 - 18:45 | Güncelleme: ABONE OL
On numara sonuçları 17 Şubat 2023! MPİ On numara çekilişi sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
HABERTURK.COM

On Numara çekiliş sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi Milli Piyango On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. İşte 17 Şubat Cuma On Numara çekilişi hakkında tüm merak edilenler...

17 ŞUBAT 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

On Numara sonuçları saat 20.00'de açıklanıyor. Kazandıran numalara belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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