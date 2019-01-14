On Numara sonuçları bugün akşam yapılacak çekilişle açıklanacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak 858. hafta çekilişi için hazırlıklar sürüyor. Peki, On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 14 Ocak On Numara çekilişi ile ilgili detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden çekiliş saatinde canlı yayınlanacak olan On Numara çekilişinin sonuçları yaklaşık 5 dakika içerisinde belli olacak. İkramiye bilgileri dahil genel olarak duyurulması ise en geç 21.40'ı buluyor.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA (7 OCAK) SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI - 7 OCAK 2019: 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 24 - 29 - 30 - 34 - 35 - 37 - 47 - 48 - 51 - 52 - 54 - 57 - 68 - 69 - 71 - 72 - 77

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre bu hafta Antalya Kaş, Bilecik Bozüyük ve Mersin Erdemli'den 3 kişi 10 bilerek 117 bin 246 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 117.246,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 114 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.056,95 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.016 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 116,35 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.990 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,40 TL 6 bilen kişi sayısı : 121.722 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 184.152 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.