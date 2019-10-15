On Numara sonuçları 14 Ekim 2019 - MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara 14 Ekim sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 897. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişi arasında bölündü ve kişi başı 268.526,15 TL düştü. İşte, MPİ 14 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA 14 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 8 - 14 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 39 - 40 - 41 - 46 - 52 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 67 - 71 - 73 - 76

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 268.526,15 TL 9 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.730,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.829 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 196,10 TL 7 bilen kişi sayısı : 18.692 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 115.236 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,65 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 217.627 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA 7 EKİM GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI: 7 - 9 - 12 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 41 - 43 - 44 - 46 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 73 - 76 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / ALANYA - İSTANBUL / BEYKOZ - SAKARYA / ADAPAZARI