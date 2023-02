On Numara çekilişi sonuçlarında bekleyiş sona erdi. 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakamın belirlendiği On Numara'da belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 10 Şubat 2023 On Numara çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar...

10 ŞUBAT 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

1 - 3 - 10 - 12 - 15 - 17 - 27 - 29 - 31 - 33 - 41

42 - 45 - 46 - 48 - 49 - 51 - 59 - 65 - 66 - 73 - 78

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.