Şans oyunu severler bu akşam çekilecek olan On Numura için nefesini tuttu. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber On Numara ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları noter huzurunda tespit edilecek 22 numaranın arasından 10 tanesini doğru bilmeye çalışacaklar. İşte büyük ikramiyenin 115 bin lira olduğu On Numara çekilişi ile ilgili bilgiler...