On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi, Pazartesi ve Cuma akşamları canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. İşte 18 Aralık On Numara çekiliş sonuçları...

18 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.