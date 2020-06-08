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On Numara çekiliş sonuçları 8 Haziran 2020 Pazartesi! Milli Piyango On Numara sonucu

On Numara çekilişi bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 931. kez gerçekleştirildi. On Numara'nın 8 Haziran tarihli çekilişinde 10 bilen talihlilerin ne kadar ikramiye kazanacakları merak ediliyor. İşte 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları

08.06.2020 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
On Numara

On Numara sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 8 HAZİRAN: 1 - 3 - 7 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 29 - 31 - 35 - 37 - 41 - 50 - 52 - 53 - 55 - 57 - 60 - 69 - 73

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İkramiye bilgileri belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak.

10 bilen kişi sayısı : ***
9 bilen kişi sayısı : ***
8 bilen kişi sayısı :***
7 bilen kişi sayısı : ***
6 bilen kişi sayısı : ***
Hiç bilmeyen kişi sayısı : ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

27 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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