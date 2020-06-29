İşte kazandıran rakamlar

On Numara sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. On Numara çekilişi her hafta Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştiriliyor. On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 HAZİRAN: 2 - 7 - 10 - 19 - 21 - 28 - 29 - 33 - 37 - 39 - 45 - 46 - 48 - 52 - 58 - 62 - 66 - 70 - 71 - 72 - 75 - 79

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta pazartesi günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. On Numara'da şanslı rakamlara göre, ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

10 bilen kişi sayısı : ***

9 bilen kişi sayısı : ***

8 bilen kişi sayısı : ***

7 bilen kişi sayısı : ***

6 bilen kişi sayısı : ***

Hiç bilmeyen kişi sayısı : ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

27 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.