On Numara 18 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 928. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. İşte, MPİ 18 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 18 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1 - 2 - 5 - 10 - 16 - 26 - 28 - 34 - 39 - 46 - 49 - 50 - 56 - 58 - 60 - 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 73 - 74 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 11 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 - 33 - 34 - 44 - 49 - 51 - 53 - 67 - 72 - 75 - 76 - 79 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: GAZİANTEP / İSLAHİYE - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - RİZE / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 334.722,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 108 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.338,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.262 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 159,70 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.629 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 129.062 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 203.786 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL