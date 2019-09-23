On Numara 23 Eylül sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 894. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. 23 Eylül On Numara çekilişinde bu hafta 1 kişi 525.483,50 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. On Numara'da 1'den 80'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 22 kazandıran rakam belirleniyor. Belirlenen 22 kazandıran rakamdan 10 tanesini aynı kolonda bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, MPİ 16 Eylül çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

MPİ 23 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4-5-6-7-11-12-18-19-21-26-32-42-43-50-51-58-59-66-68-71-77-80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KARŞIYAKA



10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 525.483,50 TL 9 bilen kişi sayısı : 120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.919,50 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.504 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 140,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 23.177 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,55 TL 6 bilen kişi sayısı : 137.156 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 187.345 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 120 kişi 2 bin 919 lira 50'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 504 kişi 140 lira 15'er kuruş, 7 bilen 23 bin 177 kişi 21 lira 55'şer kuruş, 6 bilen 137 bin 156 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 345 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 16 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4 - 6 - 11 - 15 - 26 - 29 - 32 - 35 - 44 - 45 - 47 - 52 - 56 - 58 - 61 - 63 - 65 - 71 - 72 - 74 - 76 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MERSİN / TOROSLAR - İSTANBUL / BEYKOZ - TOKAT / MERKEZ - KARAMAN / MERKEZ