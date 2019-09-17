On Numara 16 Eylül sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 893. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 4 kişi arasında bölündü ve kişi başı 129.773,45 TL düştü. İşte, MPİ 16 Eylül çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 16 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 4 - 6 - 11 - 15 - 26 - 29 - 32 - 35 - 44 - 45 - 47 - 52 - 56 - 58 - 61 - 63 - 65 - 71 - 72 - 74 - 76 - 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MERSİN / TOROSLAR - İSTANBUL / BEYKOZ - TOKAT / MERKEZ - KARAMAN / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 129.773,45 TL 9 bilen kişi sayısı : 113 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.062,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.939 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 178,85 TL 7 bilen kişi sayısı : 19.302 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 117.144 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 210.249 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL



ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 EYLÜL: 02 - 09 - 10 - 11 - 16 - 19 - 20 - 23 - 28 - 30 - 31 - 39 - 43 - 45 - 50 - 53 - 54 - 62 - 69 - 72 - 73 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BURSA / OSMANGAZİ - İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA

10 bilen kişi sayısı : 2

9 bilen kişi sayısı : 80

8 bilen kişi sayısı : 1.956

7 bilen kişi sayısı : 19.704

6 bilen kişi sayısı : 121.270

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.408

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 254.167,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.236,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 173,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL