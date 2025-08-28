ON Dijital Bankacılık'tan Visa ile yurt dışına ücretsiz para transferi dönemi başladı

ON Dijital Bankacılık, Visa iş birliğiyle hayata geçirdiği yurt dışına para transferleri işlemlerinde yepyeni bir dönem başlattı. Burgan Bank’ın dijital bankacılık platformu ON Dijital ile yapılacak transferlerle müşteriler; Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye Euro, Sterlin, Amerikan Doları ve Kanada Doları gönderebiliyor. Dakikalar içerisinde gerçekleşen işlemlerde kullanıcılar yurt dışına döviz göndermek için hiçbir masraf, ücret veya komisyon ödemiyor.

“TÜRKİYE’DE VİSA İŞ BİRLİĞİYLE ÜCRETSİZ YURT DIŞI PARA TRANSFERİ DENEYİMİNİ BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

ON Dijital Bankacılık olarak Visa Direct’in uluslararası hesaba para transferi hizmetini Türkiye’de ilk kez, üstelik ücretsiz sunan banka olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu iş birliğiyle, yurt dışı para transferlerinde müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Müşteriler yurt dışı para transferlerini, geleneksel yöntemler ile gerçekleştirdiğinde transferin tamamlanması birkaç gün sürebiliyor. Ayrıca, muhabir banka masrafları gibi ücretler de transfer maliyetini yükseltiyor. ON Mobil üzerinden kullanılabilen bu uygulamayla, müşteriler diledikleri zaman diledikleri yerden işlem yapmanın rahatlığını yaşıyor. Birkaç adımda, kolayca ve hızla yurt dışı para transferini tamamlayabiliyor. İşlemlerini ON Mobil’den kolayca takip edebiliyor. Bu iş birliğiyle işlemleri hızlı ve güvenli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugünün dijital dünyasında hız ve maliyet, müşteriler için en önemli faktörler arasında yer alıyor. ON Dijital Bankacılık, müşterilerimizin bu beklentisine yanıt vererek, yurt dışı para transferlerini 2025 sonuna kadar masrafsız şekilde ve hızla gerçekleştirebilmelerine olanak sunuyor. Önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük ederek, müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak yenilikçi ve değer yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”