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Esad rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Son 2,5 ayda Esad rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 40 ASKER ÖLDÜ

Öte yandan İdlib'de ateşkese rağmen yaşanan çatışmaların şiddeti de artıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yüzlerce militanın, ordu pozisyonlara gerçekleştirdiği baskında Suriye ordusundan 40 asker öldüğü, 80 askerin de yaralandığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıda bombalı araçların ve ağır silahların kullanıldığı bilgisini aktardı.