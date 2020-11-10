Omzundaki yüke rağmen saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu

Kadirli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan Mehmet Ali Bıçakçı (49),biber çuvallarını taşıdığı sırada saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı.

Bıçakçı, o anda omzunda 35 kiloluk biber çuvalı bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulundu.

İşçinin, omzundaki yüke rağmen Atatürk'e saygı duruşunda bulunması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.