Kentte Yaşar (45), Ersin (38), Murat (37) ve Mehmet Gül (35) baba mirası madencilik mesleğine adım atabilmek ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışabilmek için İŞKUR'a çeşitli tarihlerde müracaat etti. Gül kardeşler, işe yatkınlıklarına dair yapılan ön mülakattan başarıyla geçmelerinin ardından kura çekimine girdi.

Kura sonucunda işe girmeye hak kazanan kardeşlerden ağabey Yaşar Gül, 5 yıl önce emekli oldu. Aynı ocakta çalışmayı sürdüren 3 kardeş, birbirlerine destek olarak alın teri döküyor.

"MADEN OCAĞINA İNDİĞİMİZDE YERİN ALTINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mehmet Gül, AA muhabirine, kardeşleriyle aynı ocakta çalışmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Birlikte işe gidip geldiklerini anlatan Gül, "Madencilik zor meslek, böyle zor meslekte kardeşlerimle çalışmak bizler için dayanışma oluyor. İçindeki korkuyu yeniyorsun. Yerin 500 metre altında çalışıyorsun. Ağabeylerimle maden içinde aynı yolu yürüyorum, aynı işi yapıyorsun. Güzel duygu." dedi.

Gül, ülke için üretimde bulunmanın, çalışmanın değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için elimizden gelen ne varsa çabalıyoruz. Burada bir gün çalıştığın zaman işin zorluğunu anlıyorsun. Bir kere kafesten ocağa inmek, öyle değişik duygu ki sanki her şeyini geride bırakıyorsun. İşin zorluğu oluyor, yerine göre işi bırakmayı düşündüğün zamanlar oluyor. Sonra bu anlarda bakıyorum ağabeyim, arkadaşlarım çalışıyor. Onlardan destek alıyorum."

Ersin Gül de maden ocağına girdikleri andan itibaren işlerine odaklandıklarını anlatarak, "Maden ocağına indiğimizde yer üstünü düşünmüyoruz, yer altını düşünüyoruz. 'Kömürü nasıl çıkarırız, ekonomiye nasıl katkı sağlarız?' Bunları düşünüyoruz çünkü kafanız yer üstünde kalırsa, o zaman orada iş kazaları ve olumsuzluklar oluyor." şeklinde konuştu.

Madenciliğin dışarıdan gözüktüğü gibi kolay olmadığını dile getiren Murat Gül ise başta kardeşleri olmak üzere bütün madencilerin birbirlerine destek olduğunu söyledi.