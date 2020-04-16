Omurilik felçli Serdal'ın asansör hayalini belediye gerçekleştirdi

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitede okuduğu dönemde Kadıköy Caddebostan sahiline yüzmek için giden 21 yaşındaki Serdal Yaşar, denize balıklama daldığı esnada kafasını taşa çarparak omurilik felci geçirdi.
İyi bir voleybol oyuncusu olan genç, başta üniversite olmak üzere birçok hayalini, bu yaşadığı talihsiz kazanın ardından ertelemek zorunda kaldı.
Serdal Yaşar, 2008 yılında yaşadığı kazadan bugüne 12 yıl boyunca yaşadığı üç katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle adeta eve mahkum oldu.
Yıllardır dört duvarın arasında yaşayan ve vakit buldukça şiir yazarak günlerini geçiren Serdal Yaşar'ın hayatı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın devreye girmesi ile değişti.
Başkan Yıldırım'a ulaşan genç, binada yaşadığı asansör sorununu dile getirerek yardım istedi. Bu istek üzerine harekete geçen Yıldırım ise kısa sürede üç katlı binaya asansör yaptırdı.
Bu asansörün yapılması ile birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Serdal Yaşar, artık tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla sokağa çıkabiliyor.
- "Onlara minnettarım"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdal Yaşar, 12 yıldır dört duvar arasında olduğunu ve bu durumun değişmesi için Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile görüşmeye karar verdiğini anlattı.
Yıldırım'ın kendisini kabul ettiğini, dinlediğini ve yardımcı olacağını söylediğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:
"Sonra arkadaşlar beni aradı, evime geldi, ziyaret etti. Apartmanı ölçtüler asansör için. Daha sonra başkanımız geldi beni evimde ziyaret etti. Sağ olsunlar bir saate yakın birlikte sohbet ettik. Allah razı olsun bana asansörümü yapacağını söyledi ve yaptı. 12 yıl sonra bana yeni bir hayat verdiler sanki. Onlara minnettarım. Bana sanki dünyayı verdiler. Çok mutluyum. Bu süreç benim için çok zordu. Hastalandığımda hastaneye gidemiyordum. Hayattan tamamen kopmuş asosyal bir şekilde yaşıyordum. Bu aynı zamanda psikolojim açısından da büyük sorunlar yarattı. Psikolojik tedavi gördüm. Ama bu sayede artık tüm bunlardan kurtulacağıma inanıyorum."
Anne Sulhiye Yaşar da duygularını "Benim oğlum 12 senedir böyle yatağa bağlı. Aşağı götüremiyorduk, yukarı çıkaramıyorduk. Kapı komşumuzu çağırıyorduk. Hasta olduğunda kimin kapısına gideceğimize şaşırıyorduk. Utanıyorduk, bir kere değil, iki kere değil. Allah razı olsun başkandan." sözleriyle dile getirdi.
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