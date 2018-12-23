İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bölgesinde bir Ar-Ge şirketi, omurga eğriliği olan çocuklarda korsenin uyguladığı basıncı ölçen, doktoru bilgilendiren donanım ve yazılımı içeren akıllı korse yaptı.

TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirilen projeyle, omurga eğriliği tedavisinde hekimlerin işi kolaylaşacak. Akıllı korse, tedavi etkinliğini artıracak, özellikle serebral palsi (kas hareketi bozuklukluğu) hastası ve ifade güçlüğü çeken çocukların tedavisinin daha etkin şekilde yapılmasını sağlayacak.

Firmanın genel müdürü, Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kurt, Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalara yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Şirket bünyesinde yer alan doktor, mühendis ve akademisyenlerle yerli ve milli projeler yürüttüklerini anlatan Kurt, TÜBİTAK desteğiyle omurga eğriliği olan çocuklar için akıllı korse projesi geliştirdiklerini ifade etti.

"BENZERLERİNE GÖRE ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR"

Kurt, projenin piyasadaki standart korselere uygulanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Omurga eğriliği olan çocuklar için akıllı korse tasarladık. Piyasadan alınabilen bir korsenin içine sensör yerleştiriliyor. Bunun sayesinde önemli olan omurgaya uygun yerden baskı yapılıp yapılmadığı, vücut sıcaklığını ve nemini ölçmek. Bu şekilde doktor ve aile gerekli bilgilere ulaşabiliyor. Omurga eğriliğinin tedavisinde cerrahi yöntemler daha riskli. Çocuk yaşta korse kullanımı, omurga eğriliğinde önemli gelişme sağlıyor. Bu şikayeti olan çocuklar, bazen vücudunu sıktığı için veya başka nedenlerle korseyi çıkardığında doktora rapor veriyor. Akıllı olmasının özelliği bu. Uygulamanın dünyadaki benzerlerine göre üstün özellikleri var."

KORSENİN ETKİN KULLANIMINI ARTIRACAK

İfade güçlüğü çeken ve omurga eğriliği tedavisi olan çocukların korse kullanımında sorunlar yaşandığına değinen Kurt, korsenin bilinçsizce gevşetilmesinin tedavinin uzamasına neden olduğunu kaydetti.

Kurt, doktorun korse kullanımını takip etmesinin zorluğuna işaret ederek, "Bu sistemle doktor, hasta takibini yapabilecek ve verileri doğru şekilde toplayacak. Korsenin etkin kullanımını artıracak bir proje. Omurga eğriliği olan hangi bölgeye sensör yerleştirilmesi gerektiğini doktor belirliyor. Belli alanlara; 2,3 veya 4 noktada özel tasarım sensörler koyuyoruz. Aynı zamanda vücut nemi ve sıcaklığını ölçen tümleşik sensör, verileri depolayarak internet üzerinden doktorla paylaşıyor" diye konuştu.

TEDAVİ ANLIK İZLENEBİLİYOR

Projenin paydaşlarından, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akın Uğraş da akıllı korse tasarımının patent ile korunduğunu aktardı.

Akıllı korsenin vücudun pozisyonu ve uygulanan tedavinin başarısı hakkında bilgi verdiğini ifade eden Uğraş, "Çocuklara rahatlıkla uygulayabileceğiz. Ön çalışmalardan gayet güzel netice aldık. Tabii ki emek ve zaman istiyor. Anlık izleyebilmek, korsenin düzgün kullanılıp kullanılmadığını gösteriyor. Ekip çalışması çok iyi sürüyor ve teknolojiden en iyi şekilde faydalanabiliyoruz. Başarılı bir proje" dedi.