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Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun kimdir? Rahmi Uygun yakalandı mı, tutuklandı mı ve son durum nedir? - Son Dakika Haberler

Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun kimdir? Rahmi Uygun yakalandı mı, son durum nedir?

Türkiye, İstanbul Kartal'dan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Genç kadın, Rahmi Uygun isimli bir kişinin silahından çıkan kurşunlar neticesinde yaşamını yitirdi. Bu üzücü gelişmenin ardından Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun kimdir ve yakalandı mı ilgili araştırmalar hız kazandı.

20.01.2022 - 17:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Kartal'da yaşanan son dakika gelişmesi, Türkiye'yi derinden sarstı. Gelen bilgilere göre, aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun isimli bir kişinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Başından vurulan hemşire Ömür Erez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu gelişmelerin ardından hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun kimdir, nereli ve yakalandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. 

    HEMŞİRE ÖMÜR EREZ'İN KATİLİ RAHMİ UYGUN KİMDİR, YAKALANDI MI?

    Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

  • Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

    Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

    İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

    Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

  • BAĞCILAR'DA YAKALANDI

    Show Haber’den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, Erez'i katleden Rahmi Uygun Bağcılar'da yakalandı.

    "DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

    Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

    Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu

  • ÖMÜR EREZ KİMDİR?

    33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.

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