Ömrünü Kızılırmak'ın temizliğine adadı

Nevşehir'de memur emeklisi 61 yaşındaki Çetin Gökşen, Kızılırmak sahilini çöplerden arındırmak için yıllardır gönüllü temizlik yapıyor.
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Gülşehir ilçesinden geçen bölümünün temiz kalması için çizmelerini giyip ırmak sahiline koşan Gökşen, tırmık ve dirgen ile çöpleri toplayıp, herkesin takdirini kazanıyor.
Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun, ırmağa kıyısı bulunan Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde geçtiğini, o dönemlerden emekliliğine kadar vakit buldukça temizlik yaptığını, emekli olduktan sonraki 10 yılını Kızılırmak'a adadığını belirtti.
Irmak yatağından malzeme kasası, klozet, somya gibi ilginç atıklar çıkardığını anlatan Gökşen, toplumda çevre duyarlılığının artmasını sağlamayı amaçladığını dile getirdi.
Gönüllü çalışmasından dolayı hiç kimseden alkış beklemediğini, doğaya olan sevgisinden dolayı bu gayreti gösterdiğini kaydeden Gökşen, "Kızılırmak'ın balığını yiyoruz ama içinden klozet, kasalar ve her türlü çöp çıkıyor. Ben de bu işe giriştim. İnşallah, sağlığım el verdiği müddetçe ırmağı temizlemeye devam edeceğim. Kimsenin takdirine gerek yok, önemli olan benim beğenmem ama halkımız da daha duyarlı olsun. Tüm ırmakları herkes el birliği ile kurtarsın." dedi.
- "Ömrümü Kızılırmak'a verdim"
Emekli olduğu ilk aylarda şişme bot aldığını ve temizlik çalışmalarını bot yardımıyla sürdürdüğünü aktaran Gökşen, gönüllü ırmak temizliğinin, en büyük hobisi haline geldiğini, ortaya çıkan güzel görüntüden mutluluk duyduğunu söyledi.
Yakınlarının da temizlik çalışmasına zaman zaman destek verdiğini belirten Gökşen, şöyle konuştu:
"Köyümüz ırmak kenarında olduğu için çocukluğumdan beri ırmağın içindeydim. Irmak benim için geçmişten beri çok önemli. Vatandaşlar sağ olsun, ne bulurlarsa çöp diye ırmağa atıyor. Ben de buraları temizlemeye ant içtim. Temizlediğim yerlere bakınca çok beğeniyorum. Ömrümü Kızılırmak'a verdim. Benimki bir aşk. Emekli olmadan önce gelir, temizlik yapardım. Bunu çevremdekiler bilir. Sonra da tüm ırmak boyunu temizlemeye başladım. Kızılırmak benim için candır. Buranın olmadığını düşünsek Nevşehir yarım kalır. Balık yiyemezdik, insanlar izlemeye gelemezdi. Eşim önceleri tepki gösteriyordu. Her gün temizlikten sonra kıyafetlerim batmış şekilde eve dönüyordum. Sonraları mecburen müsaade etti."
Gökşen'in kardeşi Derya Gökşen de herkesin çevre duyarlılıktan bahsettiğini ancak Kızılırmak sevdalısı ağabeyinden daha fedakar biriyle karşılaşmadığını vurguladı.
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