Ömrünü kızgın demire çekiç sallayarak geçiren demirci mesleğini yaşatmak istiyor

Erzurumlu ustasından öğrendiği demircilik mesleğinde, 64 yıldır örs üzerinde çekiç sallayarak geçimini sağlıyor.
Kentte 3 yaşındayken babası vefat eden sıcak demir ustası Mehmet Uçar, 1956 yılında ustasının yanında çırak olarak başladığı demircilik mesleğini ilk günkü heyecanla yorulmadan sürdürüyor.
Bugüne kadar 5 oğlu ile çok sayıda kişiye mesleği öğreterek ekmek sahibi yapmanın sevincini yaşayan Uçar, Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında ısıttığı kızgın demiri örs üzerinde çekiçle döverek balta, orak ve köylülerin siparişi üzerine çeşitli ürünlere dönüştürüyor.
Mesleğin kentteki son temsilcilerinden olan Uçar, yazın sıcakta kışın da dondurucu soğukta zor şartlar altında çalışarak çok sevdiği mesleğini devam ettiriyor.
İlerleyen yaşına rağmen işini aşkla sürdüren Mehmet Uçar, AA muhabirine, çocukken demirciliğe başladığını ve ömrünü bu mesleğe adadığını söyledi.
Babasını hiç görmediğini belirten Uçar, şöyle konuştu:
"Çocukken başladığım demircilik mesleğini bugüne kadar hiç bırakmadım ve halen devam ediyorum. Sıcak demir ve kaynak yapıyorum, çocuklarım da demir doğrama yapıyor. Sabah erken bismillah diyerek köylü vatandaşımıza hizmet için çalışıyoruz. Sıcak demir, kaynak ve diğer demir işlerini yapıp ekmeğimizi kazanarak akşam eve gidiyoruz. Mesleğimiz ağırdır, kimse bu mesleği kolay kolay sevmez. Ancak artık demirler makinelerle kesiliyor, işler daha kolaylaştı."
- Mesleğinin yok olmaması için çaba gösteriyor
Ağrı'da sıcak demir ustalığı yapan kişi sayısının çok azaldığını ve mesleğinin ileride kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına gireceği için zaman zaman çok üzüldüğünü ve bunun olmaması için çaba gösterdiğini dile getiren Uçar, sıcak demir işinin zor olduğunu anlattı.
Ömrü el verdiğince mesleğine devam edeceğini vurgulayan Uçar, "Eskiden çalıştığımız işlerde şimdiki gençler bir gün bile çalışmaz. Demirleri elle testere ve keski ile kesiyorduk ama şimdi hepsini makine kesiyor. Akşama kadar ateşin önünde çalışıyorum. Eskiden sabah erken işe başlayıp karanlık çökünceye kadar çalışıyorduk. Şu sıralar da hava çok sıcak, dükkanlar da beton olduğu için sıcak oluyor." ifadelerini kullandı.
- Yetiştirdiği çıraklar ekmek sahibi oldu
Mesleğine 14 yaşında başladığını anlatan Uçar, şunları kaydetti:
"Eskiden hem demir dövüyorduk hem de öküz ve manda çok olduğu için nalbantlık yapıyorduk. Allah müsaade ederse ölünceye kadar bu işte çalışacağım. Çalışmaya alışmışım ve boş duramıyorum. Keşke bugünkü imkanlar 40 yıl önce elimde olsaydı. Şimdi her şey makinelerle yapılıyor. Ben çekirdekten yetiştim, ustam Erzurumluydu, Allah mekanını cennet eylesin, Ağrı'da bir taneydi, 40 adam yetiştirdi. Ben de çok şükür çok adam yetiştirdim ve hepsi ekmek sahibi oldu."
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