Ömrünü bir yaşında evlat edindiği felçli oğluna adadı

AA

Aynur ve İrfan Doğan, 1980 yılında hayatını birleştirip dünyaevine girdi. Aradan geçen sürede çocuk sahibi olamayan çift, 1991'de bir yaşında olan İbrahim'i evlat edindi.

Yeni ailesinin yanında mutlu bir çocukluk ve gençlik dönemi geçiren İbrahim, 5 yıl önce evlendi. Bir firmada yöneticilik yapan İbrahim Doğan'ın, evlendikten 7 ay sonra geçirdiği burun ameliyatı sırasında kalbi durdu.

Hastanedeki müdahaleyle yeniden hayata döndürülen Doğan, bir süre oksijensiz kaldığı için felç oldu.

Konuşamayan ve yürüyemeyen Doğan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu süreçte eşinden ayrıldığı için babaevine dönmek zorunda kalan İbrahim'in bakımını annesi Aynur Doğan üstlendi.

Sadece "anne" diyebilen oğluyla göz temasıyla iletişim kurabilen Aynur Doğan, fedakarlığıyla örnek oldu.

Doğan çifti, çocuklarını, yürümesi ve konuşması için haftanın 2 günü Denizli'deki özel eğitim kurumuna götürüyor.

Anne Doğan, AA muhabirine, ilk göz ağrısı oğlunun zihinsel ve bedensel engelini aşması için yaşadığını söyledi.

Oğlunun engelli olması nedeniyle çok zorlukla karşılaştığını anlatan Doğan, tüm olumsuzluklara rağmen Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

- "Onu ilk gördüğümde dünyalar benim oldu"

Yeniden eski günlere dönmek için dua ettiğini belirten anne, şöyle konuştu:

"Çocuğumuz olmadı, 10 yıl sonra evlat edinmeye karar verdik. Yakınlarımızın tavsiyesi ile o zaman bir yaşında olan İbrahim karşımıza çıktı. Annesi trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Onu ilk gördüğümde dünyalar benim oldu. İbrahim'i evlatlık olarak görmedim. Sanki kendim doğurmuşum gibi hissedip öyle büyüttüm. İsteseler İbrahim için canımı veririm. Oğlum bizim canımız, her şeyimiz. Oğlum kendini ifade etsin, yürüsün, yemeğini yiyebilse dünyalar bizim olacak. Toprağa girmeden oğlumu ayağa kaldırmak için mücadele ediyorum."

Baba İrfan Doğan ise oğlunun tedavisi için mücadele ettiklerini dile getirdi.