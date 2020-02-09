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Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor - TEKİRDAĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Süleymanpaşa iskelesinden genel ve detaylar- Fehmi Faytoncu ile röportaj- Faytoncu'dan genel ve detaylar- Ağ örümünden genel ve detaylar

Ömrü balıkçılıkla geçen 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu şimdi ağ onarıyor- Tekirdağ'da yaşamının büyük kısmını denizde balık avlayarak geçiren Faytoncu, ilerleyen yaşına rağmen her gün kıyıda ağları onararak eski günlerini yad ediyor- Faytoncu:- "Anlamıyorum insanları. Bir para hırsı, yaşam hırsı, bencillik almış başını gidiyor. Rabbim 'yarını, sonunu düşün' diyor. Ben burada ağ yapıyorum. Kaç yaşındayım. Gözlerim ne hale gelmiş" Tekirdağ'da 13 yaşında balıkçılığa başlayan 88 yaşındaki Fehmi Faytoncu, ilerleyen yaşına rağmen denizden vazgeçmeyerek günlerini balıkçı barınağında ağları tamir ederek geçiriyor.Faytoncu, küçük yaşlarda Tekirdağ sahilinde babasının yanında balıkçılığa başladı.Babasının askere gitmesiyle ailesine bakmak zorunda kalan Faytoncu, bir taraftan balıkçılık yaptı bir taraftan da kayık temizleyerek evine ekmek götürdü.Ardından evlenen ve 5 çocuk sahibi olan Faytoncu, bu çocuklarını denizden kazandığı parayla büyüttü ve evlendirdi.Şimdi ilerleyen yaşına rağmen her gün geldiği balıkçı barınağındaki kulübesinde ağlarını onaran ve eski günleri yad eden Faytoncu, çalışkanlığı, dürüstlüğü, titizliği ve kadirşinas kişiliği ile diğer meslektaşlarının takdirini ve saygısını kazanıyor.- "Sahillerde kefali elle tutuyorduk"Fehmi Faytoncu, AA muhabirine, eskiden denizin daha bereketli olduğunu, yeni çıkan cihazlarla bereket kalmadığını söyledi.Tekirdağ'dan Çanakkale'ye kadar birçok bölgede balıkçılık yaptığını belirten Faytoncu, "Erdek, Biga, Marmara Adası oralarda da balıkçılık yaptım. Bundan çok seneler evvel kıyıda 5 balık bir kilogram ağırlığında olurdu. İçeri doğru 10-12 balık bir kilogram gelirdi. Denizin içine doğru küçülürdü balık. Sahillerde kefali elle tutuyorduk." dedi.Bugüne kadar asla harama göz dikmediğini ve hep alın teriyle ekmeğini kazandığını anlatan Faytoncu, şöyle devam etti:"Ben anlamıyorum insanları. Bir para hırsı, yaşam hırsı, bencillik almış başını gidiyor. Rabbim 'yarını, sonunu düşün' diyor. Ben burada ağ yapıyorum. Kaç yaşındayım. Gözlerim ne hale gelmiş. Benim malım çalınır mı? En büyük üniversite aile terbiyesidir. Okuyup mevki sahibi olursun ama adam olmazsın. Ben hamallık da yaptım ama hırsızlık yapmadım. Torunlarıma haram ekmek götürmedim."Süleymanpaşa iskelesinde balıkçılık yapan Tanju Öznal da Faytoncu'nun bölgenin en eski balıkçılarından olduğunu ifade ederek, "Senelerdir ağcılık, balıkçılık yapar. İlerleyen yaşına rağmen çalışır. Çalışmaktan gocunmaz. Gençlere örnek bir hayatı var." dedi.