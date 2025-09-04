Omoda'nın yeni modeli yıl sonunda Türkiye'ye geliyor

Chery'nin bünyesinde faaliyet gösteren markalardan Omoda'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Bu kapsamda, markanın D-SUV segmentindeki yeni modeli Omoda 7'in yıl sonunda Türkiye’de satışa sunulacağı belirtildi.

Ölçüleri 4 bin 660 mm uzunluk, bin 875 mm genişlik ve bin 670 mm yüksek olarak açıklanan Omoda 7'de, yarı gizli kapı kolları ve gizli arka silecek gibi farklı tasarım detayları yer alıyor.

SUV modelin 478 litrelik bagaj hacmi ise tavana kadar yükseldiğinde 614 litreye, arka koltuklar yatırıldığında ise 1371 litreye kadar ulaşabiliyor.

Kabin içinde de farklı detayları ile dikkat çeken Omoda 7'de, belki de en dikkat çeken özelliklerden biri multimedya ekranının kaydırılabilmesi olarak öne çıkıyor.

15.6 inç boyutundaki multimedya ekranı isteğe bağlı şekilde kokpitin ortasından ön yolcu koltuğunun önüne doğru kayabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Omoda isminde yer alan “O”, heyecan ve canlılığı simgelerken aynı zamanda yaşamın temel unsuru olan oksijeni ifade ediyor. “Moda” ise “modern” kelimesinden türetilmiş olup moda, tasarım ve trendleri yansıtarak sürdürülebilir, çevre dostu ve avangart yaşam tarzlarını temsil ediyor.

2023 yılında Türkiye'ye geri dönen Çinli otomobil üreticisi Chery, 2024 yılında ise bir diğer markası Jaecoo'yu Türkiye'ye getirmişti. Chery'nin Omoda 5 modeli ise bugüne kadar Chery logosu ile Türkiye'de satışa sunuluyordu.