Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış ve omicron varyantının çok kolay bulaşıyor olması, omicron varyantı belirtileri araştırmalarını arttırdı. Kısa bir süre önce tespit edilen omicron varyantının hem diğer varyantlara göre daha farklı belirtileri olması dikkat çekiyor. Omicron varyantının belirtileri ve kuluçka süresi merak konusu oldu. Özellikle griple benzerlik göstermesi Omicron belirtileri nedir, gripten farklı nedir, nasıl anlaşılır sorularının araştırılmasına neden oldu.