Koronavirüs, Türkiye'de ve diğer ülkelerde olumsuz etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Birçok uzman, koronavirüs varyantlarına dikkat çekerken Omicron karşısında da uyarılarda bulunuyor. Uzmanlara göre, omicron varyantı, bugüne kadarki en bulaşıcı koronavirüs varyantı olarak öne çıkıyor. Omicron varyantı belirtileri de her yeni araştırma ile güncelleniyor.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ

Özellikle yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, hapşırmanın da omicron belirtileri arasında kabul edildiği görülüyor. Omicron semptomları kişiden kişiye göre değişiklik gösterirken genel belirtileri de bulunuyor. Peki, omicron belirtileri neler, nasıl anlaşılır?

İşte, omicron varyantının yeni belirtileri...