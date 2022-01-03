Omicron varyantı: Pazar günü dünya çapında 3 bin 600 uçuş iptal edildi

Omicron varyantının hızla yayılması ve birçok havayolu şirketi çalışanının karantinada olması sebebiyle, pazar günü dünya çapında 3.600'den fazla uçuş iptal edildi.
İptal edilen uçuşların yarısından fazlasının ilk veya son durağı ABD'de yer alıyor. Ülkede, Noel'le başlayan tatil sezonunda çok sayıda uçuş hava koşulları Omicron kaynaklı çalışan eksiklikleri nedeniyle iptal edilmişti.
FlightAware.com isimli hava trafiğini takip eden internet sitesinin ABD'den derlediği bilgilere göre, iptal edilen 2.100 uçuşun ya kalkış ya varış noktası, ya da ikisi birden ABD'deydi. Bunun yanı sıra ülke genelinde 6.400 uçuş da gecikmeli olarak gerçekleşti.
En fazla iptalin görüldüğü havayolu şirketleri, her ikisi de 400'er uçuşu iptal edilen SkyWest ve SouthWest oldu. Ülkede 24 Aralık'ta başlayan Noel arifesi ve 1 Ocak'ta yeni yılın ilk günüyle sona eren tatil dönemi, normal şartlarda en fazla uçuşun yapıldığı ve havayolu şirketlerinin en fazla kâr ettiği dönem olarak değerlendirilir.
Her yıl bu dönemi fazla mesai yaparak değerlendiren pilotlar ve diğer kabin ekibi üyeleri, bu yıl bunun mümkün olmaması üzerine kurallara uymayan yolcuları ve buna taviz veren havalimanı görevlilerini suçluyor.
Ancak Omicron varyantının bulaşıcılığı büyük bir hızda artırması sebebiyle çok sayıda pilot ve uçuş ekibi, Covid-19 tespit edildiği veya temaslı olduğu için karantinada. Bu sebeple bu kadar yüksek sayıda uçuş iptal edildi.
Son gelişmeler üzerine ABD'de birçok havayolu firması ve seyahat acentesi, hizmetlerinde kısıtlamaya gitti.
Ülkede bazı turizm firmaları da, Ocak ayıyla birlikte tamamen ofisten çalışmaya döneceğini açıklamıştı. Vaka sayılarının bu kadar büyük hızda yayılması üzerine bu planlar da "süresiz olarak" askıya alındı. Çalışanlar, bir buçuk yıldır olduğu gibi evden çalışmaya devam edecek.
18 aydır ücretli izinde olan çalışanlar şirketlerin mali durumlarını zorlarken, çalıştığı gün başına mesai ücreti alan ve aylardır para kazanamayan havayolu şirketi çalışanları da zor durumda.
Cumaretsi günü ABD'de 346.869 koronavirüs vakası tespit edildi.
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