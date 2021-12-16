Covid-19 salgınının yeni varyantı olarak ilan edilen Nu varyantı ya da diğer adıyla Omicron varyantı, Türkiye'de de rastlanılması nedeniyle vatandaşların gündeminde. Uzmanları tedirgin eden, çok fazla farklı mutasyonu barındıran Nu (Omicron) varyantı hakkında merak edilenleri derledik.

NU VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu. Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti.

DSÖ'DEN B.1.1.529 VARYANTI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

NU VARYANTI BELİRTİLERİ

İlk tespit edilen NU varyantı belirtileri şu şekilde:

Öksürük

Kalp çarpıntısı

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Aşırı yorgunluk ve halsizlik

PROF. DR. UNUTMAZ: DELTA'DAN BERİ İLK DEFA BENİ ENDİŞELENDİRDİ

B.1.1.529 varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Güney Afrika’da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.

ENDİŞELENDİREN VARYANT 32 DEFA MUTASYONA UĞRADI

B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. İlk kez Botsvana'da görülen varyantla ilgili açıklama yapan Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, B.1.1.529 varyantının yüksek miktarda mutasyona uğradığını vurguladı ve bu mutasyonların endişelere yol açabileceğini kaydetti.

Yeni varyant nedeniyle endişeli olduklarını belirten Güney Afrika'daki virologlar, B.1.1.529 varyantının tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren Gauteng bölgesindeki vakalarda artış yaşandığını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvar çalışmasına göre, B.1.1.529 varyantındaki mutasyonların enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu kaydetti.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor; ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: OMİCRON'UN HASTA ETME GÜCÜNDE OLUMSUZ BİR RAPOR YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir." dedi.