Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi
İngiltere çapında pandeminin başlangıcından bu yana yürütülen React adlı bir çalışmanın sonuçlarına göre, yakın zamanda Omicron varyantının bulaştığı kişilerin üçte ikisi, daha önce Covid geçirdiğini söylüyor.
İngiltere'de yakın zamanda koronavirüsün Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalandığını söyledi.
Ülke çapında pandeminin başlangıcından bu yana yürütülen React adlı bir çalışmanın sonuçları, Covid'e tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.
Bugüne kadar 2 milyondan fazla kişinin katıldığı React'ın 17'inci fazı 2022'nin ilk iki haftasını kapsıyor. Bu sürede çalışma kapsamında 100 bin kişiye PCR testi yapıldı.
Bu kişilerin yaklaşık 4 bininin testleri pozitif çıktı. Bu, pandemi başladığından beri görülen en yüksek orandı.
Covid vakalarının hangi varyanttan kaynaklandığı kontrol edildiğinde neredeyse tamamının Omicron olduğu görüldü.
Bu gönüllülerin üçte ikisi (Yüzde 65) daha önce Covid geçirdiğini söyledi. Bu kişiler arasında sağlık çalışanları, çocuklu haneler veya aynı evde yaşayan çok sayıda birey var.
Ancak bazı durumlarda PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalaması da mümkün. Bu nedenle kaç kişinin yeniden Covid'e yakalandığını kesin olarak söylemek henüz mümkün değil.
Diğer tahminler, her 10 Omicron vakasından birini yeniden Covid'e yakalana kişilerin oluşturduğunu söylüyor.
Şu anda, hükümet tarafından açıklanan günlük Covid vaka sayıları, test için gönüllü olan kişilerin sayısını yansıtıyor ancak İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta hastalığın yeniden bulaştığı kişileri dahil etmiyor.
'Hastaneye yatışlar artabilir'
React bulguları ayrıca, koronavirüs enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve genç gençler arasında yüksek kaldığını gösteriyor.
Imperial College London'dan React Program Direktörü Prof. Dr. Paul Elliott, "Okuların açılmasından sonra daha fazla bir araya geldikleri için çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var. Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da hastalığın yaygınlığı arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir'' dedi ve ekledi:
"Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor."
İki doz aşı, Omicron'a karşı çok az koruma sağlıyor
Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığı henüz belli değil.
Ancak iki doz aşı, Omicron'a karşı çok az koruma sağlıyor.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Dr. Jenny Harries, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de, hayatları korumada çok önemli bir rol oynadıklarını söyledi.
Dr. Jenny Harries, "Kendinizi ağır hastalıklardan ve Omicron'a bağlı hastaneye yatıştan korumanın en iyi yolu aşı olmak. Henüz aşı olmamış herkesi mümkün olan en kısa sürede tüm dozlarını olmaya çağırıyorum. Aşılamanın etkisi, ağır hastalıkları önlemede ve hastaneye yatışlarda görülüyor" dedi.
Harries, "Vakaların düşüş eğiliminin devam etmesi ve insanları koruduğumuzdan emin olmak için, özellikle kalabalık ve havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda halk sağlığı tavsiyelerine uymamız hala önemli. Arkadaşlarınızı ve ailenizi ziyaret ediyorsanız, dışarı çıkmadan önce bir test yaptığınızdan emin olun" diye konuştu.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülke genelinde Covid-19 enfeksiyonlarının yavaşlamaya başladığını görmenin güven verici olduğunu söyledi.
Javid, "Oranlar hala yüksek, bu yüzden virüsle yaşamayı öğrenirken, dikkatli olmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Ellerinizi yıkayın, içeriyi sık sık havalandırın, test yaptırın ve henüz yapmadıysanız destek doz aşınızı olun'' dedi.
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Omicron varyantı: İngiltere'deki kapsamlı araştırmaya katılan ve varyantın görüldüğü kişilerin üçte ikisi daha önce Covid geçirdiğini söyledi/omicron-varyanti-ingiltere-deki-kapsamli-arastirmaya-katilan-ve-varyantin-goruldugu-kisilerin-ucte-i-3326006
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