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Omicron varyantı için yeni belirtiler! Omicron belirtileri neler, nasıl anlaşılır ve tedavi süresi kaç gün?

Omicron varyantı belirtileri değişti! Omicron varyantının yeni belirtileri nelerdir?

Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen Omicron varyantı aylardır vatandaşların gündeminde. Hızlı bulaşması nedeniyle diğer varyantlar arasında öne çıkan Omicron varyantı, kısa bir süre içinde neredeyse tüm dünyada görüldü. Omicron varyantının belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte fark ettiğinizde dikkatli olmanız gereken omicron belirtileri...

18.03.2022 - 11:12 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Omicron varyantının çok kolay bulaşıyor olması, omicron varyantı belirtileri araştırmalarını arttırdı. Kısa bir süre önce tespit edilen omicron varyantının hem diğer varyantlara göre daha farklı belirtileri olması dikkat çekiyor. Omicron varyantının belirtileri ve kuluçka süresi merak konusu oldu. Özellikle griple benzerlik göstermesi Omicron belirtileri nedir, nasıl anlaşılır sorularının araştırılmasına neden oldu. İşte detaylar...

  • OMICRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

  • Burun akıntısı

    Baş ağrısı

    Yorgunluk

    Hapşırma

    Boğaz ağrısı

    Eklem ağrıları

  • OMICRON BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ!

    Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

    Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

  • 3 YENİ SEMPTOM ORTAYA ÇIKTI

    Bilim insanları tarafından yapılan son tespitlere göre Omicron varyantına yakalanan hastalarda mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere rastlandı.

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