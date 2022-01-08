OMICRON VARYANTINA KARŞI AŞILANMA ÇAĞRISI

Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gizem Er, AA muhabirine, bulaşma oranı yüksek olan Omicron varyantına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekibiyle kentteki Kovid-19 hastalarının tedavi ve takibini yaptıklarını belirten Er, 2 yıldır tüm dünyanın bu hastalığı yenebilmek için mücadele verdiğini aktardı. Yeni varyantlardan korunmak için herkesin zamanı gelen aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Er, şöyle konuştu:

"Virüsün gittikçe mutasyona uğraması öngörülüyordu. Omicron mutasyonu daha çok bulaşıcı. Kovid'in dünyada bir milyar kişiyi, Omicron'un ise önümüzdeki 3 ay içinde 3 milyar insanı enfekte edeceği ön görülüyor. O nedenle bu 3 ay ile maske, mesafe ve aşı çok önemli. İnsanların koruyucu olarak aşı olması, mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle genç nesil aşıya karşı ama bunlar da aşı olmalı. Omicron varyantı nedeniyle hastanelerin yoğunluğu ile yoğun bakımlarda yatışların da artacağı ön görülüyor."