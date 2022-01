Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir!

AA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son 3 gündür Omicron varyantı nedeniyle günlük vaka sayılarında peş peşe önemli artış görüldüğünü, dün itibarıyla da bu rakamın 68 bin 413'e yükseldiğini hatırlattı.

İlerleyen günlerde vaka sayılarının daha da artabileceğini belirten İlhan, yılbaşında enfekte olan kişi sayısının bunda etkili olduğunu, pazartesiye kadar da bu rakamın netleşmesini beklediğini ifade etti.

İlhan, vaka sayılarını aşağı çekebilmenin yine toplumun elinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Omicron varyantının bulaştırıcılığı çok yüksek, doğru ama bulaş yolu değişmedi. Bu, yine solunum yoluyla bulaşan bir virüs. İnsanlar, maske takmadığında, mesafe kuralına özen göstermediğinde ve kapalı, kalabalık ortamlarda bir araya geldiğinde enfekte oluyor. Dolayısıyla şu an yapılması gereken, vatandaşlarımızın kurallara uyarak aşılarını en kısa sürede tamamlamasıdır. Bu kurallara uymaz ve aşılarını uygun zamanda olmazlarsa vaka sayılarının daha da arttığını görebiliriz."

"HİÇ AŞI OLMAMIŞ VATANDAŞLARIMIZ AŞILAMA TAKVİMİNE DAHİL OLMALI"

Geliştirilen her aşının doğrudan bulaştan korumadığını ancak hepsinin hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölümlerden korunmada önem taşıdığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti: "Herkesin vakit kaybetmeksizin aşılarını olması gerekiyor. Şu an bir de avantajlı bir dönemdeyiz. Çünkü yerli aşıyı bekleyen ve aşı kararsızlığı yaşayan birçok vatandaşımız vardı. Yerli aşımız TURKOVAC'ın onlar için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın bugünden tezi yok aşılama takvimine dahil olmaları, son aşılarının üzerinden üç ay geçen vatandaşlarımızın da bir an evvel hatırlatma dozlarını yaptırmaları en doğru yaklaşım olacaktır."

EV İÇİ BULAŞTAN KORUNMA UYARISI

Bazı bilim insanlarının Omicron varyantının ağır hastalık yapmadığı ve daha çok hafif seyrettiği yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan İlhan, şu anki gözlemlerin böyle olduğunu ancak hem dünyada hem Türkiye'de varyant yeni tanınmaya başladığı için tedbirli davranılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, "Vaka sayısı 18-20 bin civarında seyrediyorken kısa sürede 60 binlere çıktı yani neredeyse üç katı oldu" dedi.

Aşısını yaptırmamış veya olmuş ama üzerinden zaman geçtiği için yeterli düzeyde antikoru bulunmayan, bunun yanında kronik hastalığa sahip kişilerin risk taşıdığına dikkati çeken İlhan, bunun da ilerleyen günlerde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkabileceğini belirtti.

İlhan, "Bunun yanında kış döneminde ev içi buluşmalar fazla oluyor. Bu da şu anda bulaşın temel nedenlerinden biri. Dolayısıyla ev içi buluşmalarda hane halkı dışındaki bireylerle temas söz konusu olacaksa, ortamın havalandırılması ve maske takılması çok önemli" diye konuştu.