“Omicron hastaneye yatışa neden oluyor”

Delta varyantına göre daha düşük oranda ciddi hastalık yapmasına karşın bu riskin omicron varyantında da var olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu uyarılarda bulundu.
VAKA SAYILARI 15 GÜNDE 3 KAT ARTTI
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan vaka sayılarının son 15 günde 3 kat artığının altını çizen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Omicronun hücrelere kolay tutunması, mutasyon nedeniyle bağışıklık sistemine kaçması, alfa ve delta varyantlarına göre özellikle üst solunum yolunda çoğalması etkenin kolay bulaşmasına ve yayılmasına neden olmaktadır” diye konuştu.
YOĞUN BAKIMA YATIŞ ORANI YÜZDE 50 DAHA AZ
Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde yoğun bakıma yatış oranının yüzde 50 daha az olduğunu ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Özellikle aşı yaptırmamış olan kişiler ve hatırlatma dozunu yaptırmayanlar risk altındadır. Hastalık bağışıklığı baskılanmış kişilerde, eşlik eden kronik hastalığı olanlarda ve obezite halinde ağır seyredebilir. Bu nedenle nasılsa hafif geçiriliyormuş gibi bir algıya kapılmamak gerekir. Omicron da diğer varyantlar gibi hastaneye yatışa ve ölüme neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.
SEMPTOMLARI SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE BENZİYOR
Omicron varyantının daha çok üst solunum yollarını etkilediği için delta varyantına göre şikâyet ve bulguların değişiklik gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Delta varyantı ile gelişen enfeksiyonlarda öksürük, tat ve doku kaybı görülebilirken, omicronun semptomları soğuk algınlığı ve gribe benzer. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, halsizlik, kas ağrısı ve ateşi içerir. Daha az alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Tat ve koku kaybı ise sık değildir. Günümüzde grip enfeksiyonun da sık görülmesi ve hastalıkların ortak şikâyetler ve klinik bulgular ile seyretmesi nedeniyle bu hastalıkları birbirinden ayırmak için en iyi yöntem grip antijen testi ve Covid-19 antijen/PCR testi yapılmasıdır.”
MASKE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ
Antijen testlerinin 15-30 dakika gibi kısa sürede sonuç verebileceğini söyleyen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi daha fazla artmıştır. Mümkün olduğunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışılmalı, kalabalık etkinliklerden kaçınılmalıdır. Aşısız ve aşısını tamamlamamış kişiler en kısa süre aşı olmalı, son dozdan sonra 3 ay geçmiş ise hatırlatma dozu yapılmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.
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