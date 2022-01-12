Araştırma ortaya koydu! İşte Omicron'un hızla yayılmasının nedeni

AA

Covid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, Omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.

OMİCRON DÖNEMİNDE YÜZDE 16'YA YÜKSELDİ

Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.

DÜNYA ÇAPINDA HIZLA YAYILMASININ TEMEL NEDENİ

Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor" dedi.