Omicron bir ülkede daha baskın varyant oldu

HABERTURK.COM / Reuters

Afrika'daki bilim insanları bir aydan kısa bir süre önce Omicron hakkında alarm vermiş ve 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü varyantı 'endişe verici bir tür' olarak belirlemişti. Varyant, o zamandan bu yana yaklaşık 90 ülkede ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Omicron varyantının ülkede baskın varyant olduğunu duyurdu. Bakan Heunicke, açıklamasının sonunda "Kendinize ve başkalarına iyi bakın ve (yeniden) aşı olun" dedi.

ABD'DE BASKIN VARYANT OLARAK AÇIKLANMIŞTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ülkede sadece bir hafta içinde Omicron vakalarının yaklaşık altı kat artış gösterdiğini ve ülkedeki vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu açıklamıştı.

CDC Kasım ayı sonuna kadar, koronavirüs vakalarının %99,5'inden fazlasının delta olduğu ancak son haftalardaki veriler ile Omicron'un kısa sürede baskın varyant olduğu açıklanmıştı.