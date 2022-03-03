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Omicron belirtileri! Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nasıl anlaşılır ve tedavi süresi kaç gün?

Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nasıl anlaşılır ve tedavi süresi kaç gün?

Koronavirüs pandemisi sürerken Omicron belirtileri her gün araştırılıyor. En hızlı bulaşan varyant olarak bilinen ve vaka sayılarındaki artışın nedeni olarak gösterilen Omicron varyantının yeni belirtilerine ulaşıldı. Peki, Omicron varyantı belirtileri neler, nasıl anlaşılır ve tedavi süresi kaç gün?

03.03.2022 - 12:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs pandeminin etkileri tüm dünya üzerinde sürerken Omicron varyantı en hızlı bulaşan varyant olarak kabul ediliyor. Koronavirüs belirtileri arasında ateş, hapışırma, öksürme, eklem ağrısı ve halsizlik yer alıyor. Covid-19’un son varyantı olan ve bronşlarda 70 kata kadar daha hızlı yayılan Omicron belirtilerine yenileri eklendi. Staten Island Üniversitesi’nden Dr. Cio-Pena yeni omicron varyantı belirtilerini açıkladı.

  • YENİ OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

    Koronavirüs’ün en hızlı yayılan varyantı olan Omicron, vaka sayılarındaki artışın nedeni olarak gösteriliyor. ABD Hastalık Kontrol Merkesi ishal, karın ağrısı ve mide bulantısının Omicron varyantının belirtileri arasında yer aldığını açıkladı.

  • OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    Covid-19’un ve en hızlı mutasyona uğrayan ve en hızlı yayılan türü olan Omicron varyantı belirtilerine yenileri eklendi. Uzmanlar, vücudun iki bölgesinde meydana gelen ağrının Omicron belirtisi olduğunu açıkladı.Zoe Covid Study’ye göre bacak ve omuzda meydana gelen ağrı Covid-19’un habercisi.

    Boğaz ağrısı

    Üst solunum yolu enfeksiyonu

    Kas ağrıları

    Baş ağrısı

    Hapşırma

    Halsizlik

    Eklem Ağrıları

    Mide bulantısı

    Karın ağrısı

    İshal

  • OMİCRON NASIL ANLAŞILIR?

    2019 yılının son zamanlarında ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Her geçen gün yeni varyantları çıkan Covid-19’un en bulaşıcı türü olarak Omicron varyantı görülüyüyor. ABD Hastalık Kontrol Merkes (CDC), “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” açıklamasında bulundu. Boğaz ağrısı, Üst solunum yolu enfeksiyonu, Kas ağrıları, Baş ağrısı, Hapşırma, Halsizlik, Eklem Ağrıları, Mide bulantısı, Karın ağrısı ve İshal belirtileri bulunan Omicron varyantı herkeste ayrı belirtiler veriyor.

  • OMİCRON TEDAVİ SÜRESİ KAÇ GÜN?

    Alfa ve Delta varyantının ardından ortaya çıkan Omicron en hızlı yayılan varyant olarak Kabul ediliyor. Uzmanlar, Omicron tedavi süresinin ortalama olarak 5 ile 7 gün arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.

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