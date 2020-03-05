Ömer Toprak'tan sevindirici haber

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt´a 2-0 mağlup olarak kupadan elenen Werder Bremen'de sakatlanarak sahayı sedyeyle terkeden milli futbolcu Ömer Toprak´tan iyi haber geldi.

Werder Bremen Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, fibula kemiği kırığı şüphesi nedeniyle hastaneye getirilen Ömer Toprak´ın yapılan tetkikleri sonucunda kırık tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun yarasına dikiş atıldıktan sonra hastaneden taburcu edildiği de ifade edildi.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada milli futbolcunun sakatlığının süresi konusunda bir bilgi yer almadı.

Ömer Toprak, Werder Bremen´in Almanya Bundesliga´nın 25´inci haftasında deplasmanda Hertha Berlin ile oynanacağı müsabakada forma giyemeyecek.