14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sancaktepe Belediyesi, 2020'yi vefatının 100'üncü yılı nedeniyle 'Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı' ilan etti. 'Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı'nın tanıtım toplantısında Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Yapılan kültür sanat etkinliklerine kimlik katmak bizim birinci önceliğimiz. Bu vesileyle kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ömer Seyfettin benim çocukluğumun kahramanı ve hikâyelerinde her zaman milli duygularını aktaran bir değer. Benim gençken kalbimizi ferahlatan bir yazarımız bir edebiyatçımız. Ben istedim ki benim çocukluğumda yaşadığım maneviyatı şimdiki gençlerimiz de tatsın. Milli ve manevi duygularımızı bu günün diliyle en iyi aktaracak ismin de Ömer Seyfettin olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceği için çok önemli. Onlara hayla kurmayı, yazmayı ve okumayı öğreteceğiz. Gençler arasında farkındalık yaratacağız" dedi.
Şeyma Döğücü, 'Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı' etkinlikleri çerçevesinde hız kesmeden faaliyetlere de devam edeceklerinin altını çizerken konuşmasını "Dijital endüstri çağındayız. Biz istedik ki gençlerimiz hem bu teknolojiden kopmasın hem de bizim eski değerlerimize ulaşsın. Bu yıl Sancaktape'de bunu gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz için dijital müzeler yapacağız. Okullarda mili eğitimle görüşerek dersimiz Ömer Seyfettin etkinlikleri yapacağız. Bir saat bile olsa gençlerimiz Ömer Seyfettin'i tanıyacak. Eserlerini ve hayatını öğrenecek. Sancaktepe Belediyesi'nin önceliği, Ömer Seyfettin'i gençlerle buluşturmak olacak. Sancaktepe içerisindeki tüm orta öğretim okullarında gerçekleşecek "dersimiz Ömer Seyfettin" etkinliğinde usta isimler, gençlere hem Ömer Seyfettin anlatacak, hem de onlara usta yazarın kitaplarını hediye edecekler. Ayrıca, Eylül 2020'den itibaren Pembe İncili Kaftan Tiyatrosu tüm Sancaktepeliler ile buluşacak. Diğer yandan, Ekim 2020'de uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek" sözleriyle sürdürdü.
Şeyma Döğücü, Sancaktepe Belediyesi'nin dünyada hızla yaygınlaşan dijital müze konseptini İstanbulluların hizmetine sunmaya hazırlandığını da açıkladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetişmesi planlanan Sancaktepe Dijital Müzesi'nin ilk konsepti bu yıl Unesco'nun 'Farabi Yılı' ilan Farabi ile ilgili olacak. Müzenin konsepti her yıl 30 ağustosta yenilenecek. Döğücü, 'Kentlilik bilinci'nin artmasına yönelik olarak kurulacak 'Çek Bir Sancaktepe' adlı kısa film atölyesinde 'Sözlü Tarih', 'Mekân Bilinci, 'Tarihi - Kültürel Miras' ve 'Bugünün Sancaktepesi' başlıklarıyla izleyicilerle buluşacak olan kısa belgeseller tüm sinemaseverlerin dikkatine sunulacağını da söyledi. İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, özellikle 28 Şubat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 15 Temmuz gibi günlerde 'kadın' odaklı kültür sanat hamlelere de imza atacaklarını dile getirdi.
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