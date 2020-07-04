Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Ömer Saçaklıoğlu vefat etti.

1958 Şanlıurfa doğumlu Saçaklıoğlu, enerji ve tekstil sektöründeki çalışmalarının ardından inşaat sektörüne adım attı. Metal Yapı Konut'un kurucusu Saçaklıoğlu, 2016 yılında Doğa Koleji'ni satın aldı, 2019 yılında kurumun yönetimini İTÜ Vakfı'na devretti.

Bir süredir kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Saçaklıoğlu, hastalığa yenik düştü. Saçaklıoğlu'nun cenazesi yarın saat 14.30'da Fatih Camii'nden kaldırılacak.