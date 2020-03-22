22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ömer Onan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Durumla ilgili 23 Mart Pazartesi günü geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını ve senaryoları görüşeceklerini aktaran Onan, şöyle konuştu:
"Bizim de kulağımız Avrupa basketbolunun şemsiyesi olan FIBA ve Avrupa Ligi'nde. Onlar da erteledi. Lig direktörümüz devamlı Avrupa'daki liglerin direktörleriyle de konuşuyor. FIBA ve Avrupa Ligi'nin bir karar vermesi lazım; sezonları kapatacak mı, devam mı edecek. Buna göre Avrupa'nın büyük basketbol ligleri karar alacak. Biz şimdi bir karar alırız, 1,5 ay sonra Avrupa maçları başlarsa o zaman ne olur? Bunların hepsini Avrupa'yla da görüşüyoruz. Bence bu hafta Avrupa Ligi ve FIBA da oturur bir karar alır. Biz de ligler olarak konuştuğumuz senaryolar üzerinden bir karar alırız."
Bütün kararları alırken kulüplerle çalıştıklarını aktaran Onan, "Avrupa'da, dünyada kimsenin alışık olmadığı bir salgın. Kimse de nasıl karar alacağını bilemiyor. Günün sonunda ortak bir yerde birleşeceğiz; liglerin devamı mı, tamamen ligleri tatil etme mi. Avrupa'nın büyük basketbol ligleri, FIBA ve Avrupa Ligi'yle ortak bir karar alacaktır." ifadelerini kullandı.
Liglere ara vermenin ekonomik boyutunu da değerlendiren Onan, futbol kadar büyük bir zararın olmayacağını anlatarak, "FIBA'nın avukatlarıyla da kulüplerle de görüşüyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Şu an Avrupa'nın bütün büyük liglerinde erteleme var. Normal şartlarda ertelemelerde oyuncu kontratları ödenmeye devam eder, iptal olursa kulüpler ödemeyebiliyor. Devletlerin aldığı kararlar var. Kulüpler oyuncularına idman yaptıramıyor. Eğer kulüplerle oyuncular karşı karşıya gelirse açıkçası FIBA'da hukuk kurulu ne karar alacağını bilemiyorum. Benim gördüğüm ligler ertelenirse kulüpler ödemeyebilir. Bunların hepsini üst üste koyup ne karar alacağımıza hep birlikte karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
Ömer Onan, Kovid-19 şüphesiyle kontrolleri yapılan Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları ve idari ekibinin durumunu da yakından takip ettiklerini belirtirken, şunları kaydetti:
"Erkeklerde 11 takımımız Avrupa'da maça çıktı. Kadınlarda da 4-5 takımımız Avrupa maçlarını oynuyordu. O takımlarla hep iletişimdeyiz. Şu an o takımlardan gelen bir bilgi yok bize. Fenerbahçe'de duyduk bugün ama şu ana kadar diğer Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan böyle bir haber yok."
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