Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Yönetimi Zirvesi, üniversitenin Maslak Kampüsü Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'ndan düzenlendi. 'Basketbol Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar' başlıklı panelde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SPOR YÖNETİCİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Antrenör ve oyuncu kadar spor yöneticisinin de basketbolda önemli olduğuna dikkat çeken Ömer Onan, "Biz federasyon ve eski basketbolcular olarak programımız uydukça üniversitelere ve liselere gidip öğrencilerle basketbolu konuşmak istiyoruz. Artık sahadaki sporcu kadar spor yöneticisi de çok önemli bir hale geldi. Çünkü bir yeri idare etmek çok önemli. O yüzden burada Nişantaşı Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldik" dedi.

"2018 BASKETBOL ADINA GÜZEL GEÇTİ"

Basketbol adına 2018 yılını değerlendiren Onan, "2018 bizim için çok güzel geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. A Milli kadın Basketbol Takımımız Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kulüplerimiz de çok başarılı gidiyorlar, Avrupa'da çok başarılılar. 2018 bizim için güzel geçti, 2019 da umarım aynı şekilde güzel geçer" diye konuştu.

"SONUNA KADAR ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ"

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Onan, "Bu organizasyon, ağustos sonu, eylülün başında olacak. İnşallah sakatsız bir şekilde orada oluruz. Çalışmak için daha çok zamanımız var. Mart ayında gruplar belli olacak. NBA'de bizi gururlandıran önemli oyucularımız var. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, bu 3 oyuncumuzun takıma geldiğini düşünüyorum. Türkiye'de oynayan çok değerli oyuncularımızın hepsi bir araya gelecek. Ufuk Hoca da (A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca) çok başarılı bir antrenörümüz. Dünya Kupası'nda her takımla kafa kafaya oynayacak bir takımımız var. Halkımızı gururlandıran milli takımımız var. Son topa kadar mücadele eden, savaşan, ülkesini gururlandırmaya çalışan bir milli takım sahada olacak. Türk Milli Takımımızın olduğu her yerde zirve hedeflenir. Biz de sonuna kadar o zirvenin içinde olmak istiyoruz."

"2-3 YILDA BİR ÜST DÜZEY OYUNCULAR ÇIKARTIYORUZ"

Basketbol alanında alt yapıları devamlı geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Onan, "Basketbol Gençler Ligimiz var. Burada çocukların daha fazla maç yapıp daha fazla birbiriyle eşit takımların oynamasını sağlayıp gelişmelerini sağlıyoruz. Milli takımlarımız, taramalarımız, oyuncu seçmelerimiz ve kulüplerimizle koordineli çalışmalarımız var. Biz branş olarak üst düzeyde 2-3 senede bir üst düzey oyuncular çıkartan bir ülkeyiz. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, belki de dünyadaki en önemli ligde karakterli bir şekilde sahada oluyorlar. O yüzden alt yapılara çok önem veriyoruz. Oyuncu yetiştirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.