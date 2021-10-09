NBA 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 7 karşılaşmayla devam edildi. Heat, deplasmanda oynadığı Spurs mücadelesini 109-105 kazandı.

Heat'te Max Strus 28, Tyler Herro 26 sayı kaydetti. 14 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Ömer Faruk Yurtseven ayrıca 4 asist, 2 top çalma, 2 blok üretti.

Spurs cephesindeyse Keldon Johnson 23, Bryn Forbes 16 sayı attı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 100-109

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-115

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 121-85

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 122-114

San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-109

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 112-114 (Uzatmada)

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 121-114