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        Haberler Gündem Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında, nereli? Yargıtay başkanı Ömer Kerkez kariyeri ve hayatı

        Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yargıtay başkanı Ömer Kerkez kariyeri

        Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Gelen son dakika haberine göre, Yargıtay Başkanlığı'na Ömer Kerkez seçildi . Eğitim hayatına Antakya'da başlayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Ömer Kerkez kimdir? Yargıtay başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:05
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        • 1

          Ömer Kerkez hayatı ile gündeme geliyor. Yeni Yargıtay Başkanı olarak 37. tur oylamada 193 oy alan seçilen Ömer Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlenmişti. Peki Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez hayatı hakkında detaylar…

        • 2

          ÖMER KERKEZ KİMDİR?

          Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

          Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi.

        • 3

          2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Kerkez bugün yapılan oylamayla Yargıtay Başkanlığı'na seçildi.

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