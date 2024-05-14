Ömer Kerkez hayatı ile gündeme geliyor. Yeni Yargıtay Başkanı olarak 37. tur oylamada 193 oy alan seçilen Ömer Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlenmişti. Peki Ömer Kerkez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez hayatı hakkında detaylar…