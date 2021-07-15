Ömer Halisdemir'in kabrine gurbetçi ziyaretçi ilgisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in, Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor. Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler, şehitlikteki kabri ziyaret ederken, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Almanya'dan ailesiyle gelen Kemal Bozkurt (sağ 3), şehidin kabrinde dua okudu.

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