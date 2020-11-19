Ömer Faruk Yurtseven draft edilmedi

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve (A) takımda forma giyen Ömer Faruk, Amerika Birleşik Devletleri Kolej Ligi'nin yolunu tutmuştu.

1998 doğumlu pivot, geçtiğimiz sezon 26 maçta ortalama 27 dakika süre aldı ve 15.5 sayı, 9.8 ribaund, . 5 blok ortalaması tutturdu. Ömer Faruk Yurtseven’in, 22 Aralık’ta başlayacak NBA sezonu öncesi, kamp daveti alması muhtemel gözüküyor.

22 yaşındaki oyuncunun NBA’de beklediğini bulamadığı senaryoda ise Avrupa’ya dönmesi söz konusu olabilir.

Zeljko Obradovic döneminde Fenerbahçe'de (A) takıma alınan Ömer Faruk, sarı - lacivertli takımın 5 yıllık sözleşme teklifini reddetmişti.